Für alle Fälle Stefanie
Folge 2: Von Liebe besessen
47 Min.Ab 12
Der querschnittsgelähmte Sylvester Limmer wird von seiner Frau Milena ins Luisenkrankenhaus gebracht. Dr. Stein diagnostiziert einen Hörsturz und weist Limmer in die Klinik ein. Schwester Stephanie ist sich sicher, die Limmers sind ein Traumpaar - doch dann wird sie schnell eines Besseren belehrt: Während Limmer seine Frau fast verzweifelt liebt, scheint Milena einen Geliebten zu haben ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH