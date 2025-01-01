Für alle Fälle Stefanie
Folge 4: Umwege zum Glück
47 Min.Ab 12
Nach einem schlimmen Sturz mit dem Rad wird Michael Keimer mit einer Hodenprellung und einem Knochenbruch ins Luisenkrankenhaus eingeliefert. Als die Ärzte feststellen, dass der Patient einen Tumor an der Prostata hat, fasst Michael einen Entschluss. Auch die ältere Patientin Josephine hat so ihre Probleme. Sie kann ihrem hartnäckigen Verehrer Fridolin Klein nur Verachtung entgegenbringen - zumindest bis dieser sie mit einer reizenden Idee überrascht ...
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
