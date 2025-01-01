Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Stefanie

Versuchungen

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 19
Folge 19: Versuchungen

47 Min.Ab 12

Dr. Stein stellt fest, dass in dem Notarztkoffer von Meier-Liszt Ampullen mit Schmerzbetäubungsmitteln fehlen. Trotz hektischer Suche und genauem Durchforsten der Protokolle wird nichts gefunden. Meier-Liszt gerät in schweren Verdacht und weiß nicht, wie er seinen Beruf noch ausüben soll ...

