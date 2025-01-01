Für alle Fälle Stefanie
Folge 19: Versuchungen
47 Min.Ab 12
Dr. Stein stellt fest, dass in dem Notarztkoffer von Meier-Liszt Ampullen mit Schmerzbetäubungsmitteln fehlen. Trotz hektischer Suche und genauem Durchforsten der Protokolle wird nichts gefunden. Meier-Liszt gerät in schweren Verdacht und weiß nicht, wie er seinen Beruf noch ausüben soll ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH