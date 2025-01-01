Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 6Folge 16
47 Min.Ab 12

Als Peter nach einem Motorradunfall stirbt, ist für seinen Vater Hajo klar, wer der Schuldige ist: Peters Bruder, der auch auf dem Motorrad saß und am Down-Syndrom leidet. Hajo stellt seine Frau vor die Wahl: Kevin kommt ins Heim oder die Ehe ist beendet ...

SAT.1 GOLD
