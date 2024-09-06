Für alle Fälle Stefanie
Folge 15: Böses Erwachen
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Sybille Loos ist nicht zum vereinbarten OP-Termin erschienen. In der vorigen Woche hat man bei ihr ein Karzinom entdeckt, das entfernt werden sollte. Die Frau irrt stattdessen auf einem Bahnsteig herum ...
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Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH