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Für alle Fälle Stefanie

Böses Erwachen

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 15vom 06.09.2024
Böses Erwachen

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Für alle Fälle Stefanie

Folge 15: Böses Erwachen

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Sybille Loos ist nicht zum vereinbarten OP-Termin erschienen. In der vorigen Woche hat man bei ihr ein Karzinom entdeckt, das entfernt werden sollte. Die Frau irrt stattdessen auf einem Bahnsteig herum ...

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