Für alle Fälle Stefanie
Folge 17: Letzte Chance
47 Min.Ab 12
Die querschnittsgelähmte Ex-Sportlerin Helen will ganz allein ihr Leben meistern: Kaum ist sie aus der Klinik, startet sie ihr Training. Ihr Kreislauf streikt, sie verliert die Kontrolle - und wird angefahren. Nicht nur für Helen ein Unglück, sondern auch für den Lkw-Fahrer Jan ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
12
