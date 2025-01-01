Für alle Fälle Stefanie
Folge 21: Apfelsinen aus Marokko
47 Min.Ab 12
Händler Klamerski entdeckt in einer Orangenkiste von Fahrer Ziesel 200.000 Mark. Vor Schreck erleidet er eine Kolik und kommt in die Klinik. Als Ziesel ihn besucht, erzählt er von den Gangstern, die hinter ihm her sind. Sie hatten das Geld beim Bankraub gestohlen und in einer Kiste versteckt ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH