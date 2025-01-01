Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Stefanie

Am Abgrund

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 22
Am Abgrund

Am AbgrundJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 22: Am Abgrund

47 Min.Ab 12

Als Maria Mbonga nachts von einem Rollerskater angefahren wird, findet Dr. Meier-Liszt die Schwerverletzte und bringt sie in die Klinik. Leider ist er völlig betrunken - Ärger ist vorprogrammiert. Weil die Patientin nicht zu Bewusstsein kommt, ruft Stephanie Marias Vater aus Afrika ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 10 Staffeln und Folgen