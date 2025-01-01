Für alle Fälle Stefanie
Folge 22: Am Abgrund
47 Min.Ab 12
Als Maria Mbonga nachts von einem Rollerskater angefahren wird, findet Dr. Meier-Liszt die Schwerverletzte und bringt sie in die Klinik. Leider ist er völlig betrunken - Ärger ist vorprogrammiert. Weil die Patientin nicht zu Bewusstsein kommt, ruft Stephanie Marias Vater aus Afrika ...
