Für alle Fälle Stefanie

Frühe Warnungen

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 23
Frühe Warnungen

Folge 23: Frühe Warnungen

47 Min.Ab 12

Professor Günther erfährt bei einer Untersuchung, dass er Prostata-Krebs hat. "Nieren-Meier", Meier-Liszts berühmter Vater, will sofort operieren, doch Günther zögert. Gerade sind Leute aufgetaucht, die prüfen, ob man im Zuge erheblicher Sparmaßnahmen das Luisenkrankenhaus mit einer anderen Klinik zusammenlegen kann. Da kann er sich doch unmöglich ins Bett legen ...

