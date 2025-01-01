Für alle Fälle Stefanie
Folge 29: Goldene Regeln
47 Min.Ab 12
Privatpatientin Frau von Drossel, Gattin eines Solocellisten der Philharmonie, nervt das ganze Stationspersonal mit den "Goldenen Regeln für einen Krankenhausaufenthalt", die sie einer Illustrierten entnommen hat. Gott sei Dank weiß Schwester Klara, wie man mit übernervösen Schilddrüsenpatienten umgehen muss ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH