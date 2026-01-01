Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Stefanie

SAT.1 GOLD Staffel 6 Folge 30
Folge 30: Brandstifter

47 Min. Ab 12

Ellen Hoppe leidet mit, wenn ihr Sohn, Feuerwehrmann Ekke, wieder mal nicht befördert wird. Als ein Brandstifter Feuer in dem Supermarkt legt, in dem Ekkes Freundin arbeitet, ist er als Erster am Ort und rettet einen Mann. Dabei erleidet er Brandverletzungen und muss in die Klinik ...

SAT.1 GOLD
