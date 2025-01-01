Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 33
47 Min.Ab 12

Leo sitzt im Gefängnis, weil er vor acht Monaten seine Kneipe angezündet hatte, um seiner Frau Saskia mit dem Versicherungsgeld einen eigenen Frisiersalon einzurichten. Die hochschwangere Saskia lebt inzwischen mit Adam zusammen und will sich scheiden lassen. Leo nutzt daraufhin einen Hafturlaub, um Adam zu vermöbeln - danach muss Leo mit Magengeschwüren ins Krankenhaus. Dorthin folgt ihm rasch Saskia - bei ihr haben die Wehen eingesetzt ...

SAT.1 GOLD
