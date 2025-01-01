Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 34
47 Min.Ab 12

Dr. Meier-Liszt wird zu einer Patientin gerufen - und steht seiner geschiedenen Frau gegenüber. Gundula Liszt ist knapp an einem Herzinfarkt vorbeigekommen. Doch die Ex-Eheleute haben jetzt nicht nur ein medizinisches Problem: Als Gundula erfährt, dass ihr Geschiedener sie früher ausgerechnet mit der von ihr so geschätzten Physiotherapeutin Maria betrogen hat, flieht sie Hals über Kopf aus dem Krankenhaus. Von der Herzkrankheit geschwächt, bricht sie erneut zusammen ...

