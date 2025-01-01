Für alle Fälle Stefanie
Folge 36: Bedrohte Liebe
47 Min.Ab 12
Als die Rundfunkjournalistin Ulrike Tannert nach einer Afrika-Reise zusammenbricht, wird sie ins Luisenkrankenhaus eingeliefert. Dort gesteht sie ihrem Mann Falko, dass sie eine Affäre hatte mit einem Arzt, der in Afrika praktiziert. Der diensthabende Arzt Jacob Krüger gibt Großalarm: Hat Ulrike das Lassa-Virus?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH