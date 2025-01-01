Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 36
Folge 36: Bedrohte Liebe

47 Min.Ab 12

Als die Rundfunkjournalistin Ulrike Tannert nach einer Afrika-Reise zusammenbricht, wird sie ins Luisenkrankenhaus eingeliefert. Dort gesteht sie ihrem Mann Falko, dass sie eine Affäre hatte mit einem Arzt, der in Afrika praktiziert. Der diensthabende Arzt Jacob Krüger gibt Großalarm: Hat Ulrike das Lassa-Virus?

