Für alle Fälle Stefanie
Folge 37: Crashtest
47 Min.Ab 12
Dennis schleicht sich - trotz Verdachts auf Gehirnblutung - aus der Klinik, um seiner Clique bei einem Crashtest seinen Mut zu beweisen. Als Dennis' Schwester Fanny erfährt, dass eine sofortige Operation nötig ist, rast sie mit Stephanie zum Treff der jungen Leute ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
