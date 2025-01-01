Für alle Fälle Stefanie
Folge 38: Fieberträume
47 Min.Ab 12
Ein Ausflug mit der Pferdekutsche hat für ein Paar tragische Folgen: Während Ulf schwer verletzt in die Klinik kommt, stirbt seine Freundin Sima. Die Ärzte wollen ihm vorerst die Wahrheit verschweigen. Ulf findet keine Ruhe, in Fieberträumen erscheint ihm Sima immer wieder ...
