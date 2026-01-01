Für alle Fälle Stefanie
Folge 39: Lieben und lieben lassen
47 Min.Ab 12
Frederik macht Stephanie einen Heiratsantrag und plant die Eröffnung einer Flugschule in Málaga. Schließlich wird sogar eine Doppelhochzeit gefeiert: Schwester Klara gibt gleichzeitig ihrem Friedrich das Jawort ...
Für alle Fälle Stefanie
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH