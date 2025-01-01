Für alle Fälle Stefanie
Folge 10: Offene Wunden
47 Min.Ab 12
Siegmar Ruschke liest in der Zeitung eine Anzeige: "Mama ist tot!". Unter der angegebenen Adresse findet er ein junges Mädchen in desolatem Zustand, das sich, aus Schmerz um den Verlust der Mutter, am ganzen Körper Wunden zugefügt hat - er bringt sie ins Krankenhaus. Siegmar behauptet, ein Freund der Mutter zu sein, doch das Mädchen kennt ihn nicht ...
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
