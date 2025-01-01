Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Stefanie

Der Preis der Liebe

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 5
Der Preis der Liebe

Der Preis der LiebeJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 5: Der Preis der Liebe

47 Min.Ab 12

Für die Liebe des Fallschirmspringers Frankie würde Tinka alles tun! Mit einem Sprung vom Hochhausdach will sie ihrem Schwarm imponieren, aber sie zieht zu spät die Leine und wird schwer verletzt. Ihre Nieren sind so sehr in Mitleidenschaft gezogen, dass Tinka lebenslang an einer Maschine hängen wird - es sei denn, jemand spendet ihr ein neues Organ. Während sich Frankie von ihr zurückzieht, grübelt ihr bester Freund Moritz, wie er seiner heimlichen Liebe helfen kann ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 10 Staffeln und Folgen