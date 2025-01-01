Für alle Fälle Stefanie
Folge 2: Unerfüllte Träume
47 Min.Ab 12
Klaras Mann Friedrich findet sich nicht mit einem Leben als Hausmann ab, trotz seiner halbseitigen Erblindung bewirbt er sich als Wachmann. Als er ein Gesundheitsattest vorlegen soll, flüchtet er sich wieder in Alkohol ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
12
