Für alle Fälle Stefanie
Folge 13: Das letzte Glas
48 Min.Ab 12
Professor Berner, nach dem Tod seiner Frau zum Alkoholiker geworden, leidet an akuter Pankreatitis. Zwischen ihm und seinem Sohn bricht ein Streit um die künftige Leitung von Berners Privatklinik aus ... Indes erreicht Stephanie ein Anruf ihres Ex-Mannes Frederik: Er hat in Berlin zu tun und will sie und die Kinder unbedingt sehen.
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH