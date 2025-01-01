Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Stefanie

Staffel 8Folge 13
48 Min.Ab 12

Professor Berner, nach dem Tod seiner Frau zum Alkoholiker geworden, leidet an akuter Pankreatitis. Zwischen ihm und seinem Sohn bricht ein Streit um die künftige Leitung von Berners Privatklinik aus ... Indes erreicht Stephanie ein Anruf ihres Ex-Mannes Frederik: Er hat in Berlin zu tun und will sie und die Kinder unbedingt sehen.

