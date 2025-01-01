Für alle Fälle Stefanie
Folge 11: Angst vor der Wahrheit
46 Min.Ab 12
Gunilla Bachmeier wird mit einem Darmverschluss ins Luisenkrankenhaus gebracht. Ihr 13-jähriger Sohn Hanno hatte den Notarzt gerufen. Gunilla weigert sich allerdings, einer Operation zuzustimmen, erst will sie mit ihrer Schwester Mira Frieden schließen, die sie seit Jahren nicht gesehen hat. Mira soll sich um Hanno kümmern, falls ihr etwas zustößt. Stephanie kann Mira ausfindig machen, doch die zögert - denn Hanno ist blind ...
