Für alle Fälle Stefanie
Folge 19: Nobbie
47 Min.Ab 12
Die beruflich stark geforderte Journalistin Natalia Ebner wird mit akuten Herzrhythmusstörungen ins Krankenhaus gebracht. Dort muss sie sich auch mit privaten Problemen beschäftigen, die mit ihrem am Down-Syndrom leidenden Sohn Nobbie zu tun haben ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
