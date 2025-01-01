Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Stefanie

Staffel 8Folge 19
Folge 19: Nobbie

47 Min.Ab 12

Die beruflich stark geforderte Journalistin Natalia Ebner wird mit akuten Herzrhythmusstörungen ins Krankenhaus gebracht. Dort muss sie sich auch mit privaten Problemen beschäftigen, die mit ihrem am Down-Syndrom leidenden Sohn Nobbie zu tun haben ...

