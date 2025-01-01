Für alle Fälle Stefanie
Folge 6: Ein neuer Anfang
47 Min.Ab 12
Die Lehrerin Anna Boddien nutzt die Abwesenheit ihres Mannes Roland, um ihn zu verlassen und aus der gemeinsamen Wohnung auszuziehen. Als Roland nach seiner Rückkehr Annas Abschiedsbrief findet, wallt sein gefürchteter Jähzorn auf: Er fängt seine Frau in ihrer Schule ab und stößt sie im Zorn die Treppe hinunter. Als man im Luisenkrankenhaus leichte innere Verletzungen feststellt, besteht Roland darauf, Anna wieder mit nach Hause zu nehmen ...
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
12
