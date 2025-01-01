Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 6
47 Min.Ab 12

Die Lehrerin Anna Boddien nutzt die Abwesenheit ihres Mannes Roland, um ihn zu verlassen und aus der gemeinsamen Wohnung auszuziehen. Als Roland nach seiner Rückkehr Annas Abschiedsbrief findet, wallt sein gefürchteter Jähzorn auf: Er fängt seine Frau in ihrer Schule ab und stößt sie im Zorn die Treppe hinunter. Als man im Luisenkrankenhaus leichte innere Verletzungen feststellt, besteht Roland darauf, Anna wieder mit nach Hause zu nehmen ...

SAT.1 GOLD
