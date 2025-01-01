Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Stefanie

Eine richtige Familie

SAT.1 GOLD
Staffel 8
Folge 16
Eine richtige Familie

Für alle Fälle Stefanie

Folge 16: Eine richtige Familie

47 Min.
Ab 12

Der 14-jährige Vincent Petermann sieht der Begegnung seiner Eltern am Krankenbett von Vater Dirk, der nach einem Bootsunfall operiert werden musste, hoffnungsvoll entgegen. Kommen Dirk und Verena doch wieder zusammen und vergessen die geplante Scheidung? Vincent verbringt die Nacht bei Dirks bestem Freund und Geschäftspartner Daniel - und entdeckt hier den wahren Grund für die Trennung seiner Eltern ...

