Für alle Fälle Stefanie
Folge 17: Absturz der Träume
47 Min.Ab 12
Mario Liesing ist schockiert: Die harmlose Grippe, wegen der er sich behandeln lassen wollte, ist in Wirklichkeit Symptom für weit Schlimmeres - Knochenmark-Krebs. Marios Lebensgefährtin Doreen wäre sofort bereit, ihr Knochenmark zu spenden, doch es kommen nur Blutsverwandte in Frage. Stephanie findet heraus, dass er eine Tochter hat - sie lebt auf der Straße ...
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
