Für alle Fälle Stefanie
Folge 3: Bevor der Tag sich neigt
47 Min.Ab 12
Bei einer harmlosen Blinddarm-Operation macht Dr. Stein eine schreckliche Entdeckung: Die Patientin Britta Heckert hat unheilbaren Krebs. Vor ihrem Tod will sie noch reinen Tisch machen ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH