Für alle Fälle Stefanie
Folge 7: Verhängnisvolle Affären
46 Min.Ab 6
Als Brigitte Linde mit starken Schmerzen ins Krankenhaus eingeliefert werden muss, steht für Tobias - ihren neuen Freund - fest: Brigittes Noch-Ehemann Wolfgang hat sie vergiftet, weil sie die Scheidung von ihm verlangt hat! Als die Ärzte jedoch eine ernsthafte Erkrankung bei Brigitte feststellen, werden die beiden Rivalen auf eine harte Bewährungsprobe gestellt ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH