Für alle Fälle Stefanie

Verhängnisvolle Affären

SAT.1 GOLD Staffel 8 Folge 7
Verhängnisvolle Affären

Verhängnisvolle AffärenJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 7: Verhängnisvolle Affären

46 Min. Ab 6

Als Brigitte Linde mit starken Schmerzen ins Krankenhaus eingeliefert werden muss, steht für Tobias - ihren neuen Freund - fest: Brigittes Noch-Ehemann Wolfgang hat sie vergiftet, weil sie die Scheidung von ihm verlangt hat! Als die Ärzte jedoch eine ernsthafte Erkrankung bei Brigitte feststellen, werden die beiden Rivalen auf eine harte Bewährungsprobe gestellt ...

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

