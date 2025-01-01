Für alle Fälle Stefanie
Folge 12: Ein ganzer Kerl
47 Min.Ab 12
Miriam glaubt zu träumen: Sie wartet im Krankenhaus auf ihre Mutter, als ihr Lieblingsstar Ayman eingeliefert wird! Sie muss unbedingt zu ihm, doch was sie auch anstellt, sie kommt nicht an seiner wachsamen Managerin Doro vorbei. Schließlich greift sie zu drastischeren Mitteln ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH