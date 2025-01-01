Für alle Fälle Stefanie
Folge 20: Das Ende eines Ausflugs
48 Min.Ab 12
Dr. Meier-Liszt, der wieder ins Luisenkrankenhaus zurückkehrt, liest auf der Bahnhofstoilette den Obdachlosen Richie auf und bringt den Mann in die Klinik. Richies Kumpel Mücke macht Klara gegenüber geheimnisvolle Andeutungen über Richies Identität. Sie geht den Hinweisen nach ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH