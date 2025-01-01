Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Stefanie

Heimlicher Schmerz

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 25
47 Min.Ab 12

Die Großeltern von Stephanie wollen ein Haus im Grünen kaufen, in das die große Familie bald gemeinsam einziehen soll. Doch Stephanies Freude ist schnell vorbei, denn Oma Hulda geht es nicht gut. Sie leidet unter heftigen Atembeschwerden und wiederkehrenden Schmerzanfällen. Stephanie muss die alte Dame regelrecht zwingen, sich untersuchen zu lassen ...

