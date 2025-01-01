Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Stefanie

Die zweite Chance

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 29
Die zweite Chance

Die zweite ChanceJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 29: Die zweite Chance

47 Min.Ab 12

Der 16-jährige Jimmy ist schwer verletzt - angeblich durch einen Treppensturz. Seine verschüchterte Mutter kann über den Unfall allerdings wenig sagen. Bei den Untersuchungen entdecken die Ärzte neonazistische Tätowierungen auf seinem Körper ... Dr. Steins neue Liebe Leonie hat eine Gallenkolik. Während der Chefvisite an ihrem Bett stellt sich heraus, dass sie auch eine alte Bekannte von Prof. Friedländer ist ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 10 Staffeln und Folgen