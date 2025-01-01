Zeit zu träumen - Zeit zu siegenJetzt kostenlos streamen
Für alle Fälle Stefanie
Folge 38: Zeit zu träumen - Zeit zu siegen
46 Min.Ab 12
Sportler Tino Sandmann ist verzweifelt: Die Ärzte diagnostizieren bei ihm nach einem Zusammenbruch eine Herzmuskelerweiterung. Als der drogenabhängige Sascha in sein Zimmer verlegt wird, meldet sich zudem bei Tino ein altes Verlangen wieder ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH