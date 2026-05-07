Movie-Edition: Drama in der Wisteria Lane!Jetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 22: Movie-Edition: Drama in der Wisteria Lane!
114 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 12
Die Models starten mit einem spektakulären Grid Walk auf dem Sepulveda-Staudamm, ihre Performance wird von Designerin Mona May und Model Elias Becker bewertet. Anschließend steht eine schauspielerische Herausforderung an: Beim Video-Dreh mit der US-amerikanischen Schauspielerin Lisa Rinna inszenieren die Models Szenen auf der berühmten Desperate Housewives-Kulisse der Wisteria Lane in den Universal Studios Hollywood.
Weitere Folgen in Staffel 21
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Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-21: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen