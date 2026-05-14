Die letzten Castings und der Traum vom HalbfinaleJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 23: Die letzten Castings und der Traum vom Halbfinale
111 Min.Folge vom 14.05.2026Ab 12
In der Model Villa kämpfen die Kandidatinnen und Kandidaten beim Cover-Shooting um große Magazinmomente - die Männer für Esquire, die Frauen für InStyle Sport. Je eine Person sichert sich das Cover, weitere Models ergattern Strecken in den Magazinen. Beim anschließenden Kampagnen-Casting von Samsung überzeugen zwei Models den Kunden. Auf dem Runway wird es spannend beim Glatzen-Walk mit Manon Bannerman von KATSEYE und Model Calum Harper.
Weitere Folgen in Staffel 21
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-21: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen