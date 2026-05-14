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Germany's Next Topmodel

Die letzten Castings und der Traum vom Halbfinale

ProSiebenStaffel 21Folge 23vom 14.05.2026
Die letzten Castings und der Traum vom Halbfinale

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Germany's Next Topmodel

Folge 23: Die letzten Castings und der Traum vom Halbfinale

111 Min.Folge vom 14.05.2026Ab 12

In der Model Villa kämpfen die Kandidatinnen und Kandidaten beim Cover-Shooting um große Magazinmomente - die Männer für Esquire, die Frauen für InStyle Sport. Je eine Person sichert sich das Cover, weitere Models ergattern Strecken in den Magazinen. Beim anschließenden Kampagnen-Casting von Samsung überzeugen zwei Models den Kunden. Auf dem Runway wird es spannend beim Glatzen-Walk mit Manon Bannerman von KATSEYE und Model Calum Harper.

Weitere Folgen in Staffel 21

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