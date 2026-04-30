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Germany's Next Topmodel

Einzug in die Top 10

ProSiebenStaffel 21Folge 21vom 30.04.2026
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Germany's Next Topmodel

Folge 21: Einzug in die Top 10

114 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 12

Beim ausgelassenen Fotoshooting mit Starfotograf Max Montgomery posieren die Models in einem Nachtclub in Downtown Los Angeles – und verfolgen die Shootings der Konkurrenz live auf Monitoren im Backstage-Bereich. Beim anschließenden Entscheidungs-Walk in einem Hollywood-Club geht es tierisch zur Sache: Mit extravaganten Perücken müssen die Models Selbstbewusstsein beweisen. Als Gastjuror unterstützt der US-amerikanische Schauspieler Billy Porter Heidi Klum.

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