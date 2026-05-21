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Germany's Next Topmodel

Halbfinale: Wer darf um den Titel kämpfen?

ProSiebenStaffel 21Folge 24vom 21.05.2026
Halbfinale: Wer darf um den Titel kämpfen?

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Folge 24: Halbfinale: Wer darf um den Titel kämpfen?

113 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12

Halbfinale bei #GNTM! Für die Models steht das wichtigste Shooting der Staffel an: das Cover-Shooting für Harper's Bazaar. Für die Kandidatinnen und Kandidaten ist es die letzte Chance, sich vor Heidi Klum und Chefredakteurin Kerstin Schneider zu beweisen. Als Gastjurorin ist außerdem mit dabei: das Supermodel Candice Swanepoel.

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