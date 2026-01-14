Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Rockers

Keine Zeit für Spielchen

Studio 100 International Staffel 2 Folge 10 vom 14.01.2026
Folge 10: Keine Zeit für Spielchen

13 Min. Folge vom 14.01.2026 Ab 6

Jimmy und Charlie entdecken auf dem Dachboden der Schule die Maske des Einbrechers, dem Mila bei Jonas begegnet ist. Um dem Täter auf die Schliche zu kommen, installiert Jimmy eine Kamera. Alex versucht indes vergeblich, Brandon und Mila davon zu überzeugen, in seinem Videoclip mitzuspielen. Weil er keinen anderen Ausweg sieht, kommt er schließlich auf die Idee, die beiden heimlich zu filmen. Mila indes stattet Rocco einen Besuch im Gefängnis ab, um mehr über Jonas‘ Verschwinden zu erfahren.

Studio 100 International
