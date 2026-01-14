Keine Zeit für SpielchenJetzt kostenlos streamen
Ghost Rockers
Folge 10: Keine Zeit für Spielchen
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Jimmy und Charlie entdecken auf dem Dachboden der Schule die Maske des Einbrechers, dem Mila bei Jonas begegnet ist. Um dem Täter auf die Schliche zu kommen, installiert Jimmy eine Kamera. Alex versucht indes vergeblich, Brandon und Mila davon zu überzeugen, in seinem Videoclip mitzuspielen. Weil er keinen anderen Ausweg sieht, kommt er schließlich auf die Idee, die beiden heimlich zu filmen. Mila indes stattet Rocco einen Besuch im Gefängnis ab, um mehr über Jonas‘ Verschwinden zu erfahren.
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH