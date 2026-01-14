Ghost Rockers
Folge 17: Der Code
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Die Dreharbeiten zu Brandons Videoclip in dem Anwesen verlaufen gut. Jetzt muss das Material nur noch geschnitten werden. Doch Alex und Brandon läuft die Zeit davon. Also beschließen sie, den Clip während des Unterrichts zusammen zu schneiden. Dass Alex während des Drehs das Zeichen des Schwarzen Auges gefunden hat, beunruhigt ihn zusätzlich. Nach kurzer Recherche stellt sich heraus, dass das Anwesen einem Mitglied des Schwarzen Auges gehört. Die Ghost Rockers beschließen, den Mann zu beschatten.
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH