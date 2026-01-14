Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 17vom 14.01.2026
Folge 17: Der Code

13 Min. Ab 6

Die Dreharbeiten zu Brandons Videoclip in dem Anwesen verlaufen gut. Jetzt muss das Material nur noch geschnitten werden. Doch Alex und Brandon läuft die Zeit davon. Also beschließen sie, den Clip während des Unterrichts zusammen zu schneiden. Dass Alex während des Drehs das Zeichen des Schwarzen Auges gefunden hat, beunruhigt ihn zusätzlich. Nach kurzer Recherche stellt sich heraus, dass das Anwesen einem Mitglied des Schwarzen Auges gehört. Die Ghost Rockers beschließen, den Mann zu beschatten.

