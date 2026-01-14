Ghost Rockers
Folge 16: Das Zeichen des Auges
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Erstmals seit den Ferien treten die Ghost Rockers wieder zusammen auf, mit Robin als Ersatz für Jonas, der noch immer spurlos verschwunden ist. Und sehr zum Unwillen von Jimmy, der mit Argwohn beobachtet, wie sich Charlie und Robin immer näher kommen. Ein Foto, das Jonas kurz vor seinem mysteriösen Verschwinden zeigt, führt die Ghost Rockers schließlich zu einem Nachtclub in der Stadt. Doch Juri, der Besitzer des Clubs, gibt an, Jonas noch nie gesehen zu haben.
Ghost Rockers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH