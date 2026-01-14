Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghost Rockers

Wer sind deine Freunde?

Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 20vom 14.01.2026
Wer sind deine Freunde?

Wer sind deine Freunde?Jetzt kostenlos streamen

Ghost Rockers

Folge 20: Wer sind deine Freunde?

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Bei Brandon stellen sich erste Erfolge ein. Fans lauern ihm in der Schule auf und wollen Autogramme. Und sein Manager Cliff hat ihm das erste Livekonzert vermittelt. Den Ghost Rockers gelingt es inzwischen, Chris Vanderborght zu schnappen. Dabei stellt sich heraus, dass er ein Mitglied des Schwarzen Auges war, aber seit längerer Zeit versucht, belastendes Material zu sammeln, um die Geheimorganisation auffliegen zu lassen. Von Jonas allerdings behauptet er nichts gehört zu haben.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Ghost Rockers
Studio 100 International
Ghost Rockers

Ghost Rockers

Alle 4 Staffeln und Folgen