Ghost Rockers
Folge 14: Der Keller meines Herzens
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Die Hinweise verdichten sich, dass es das mysteriöse „Schwarze Auge“ wirklich gibt. Ein entsprechendes Symbol findet sich nicht nur im Wagen der Männer, die in Jonas‘ Haus eingebrochen sind. Auch Rocco hat es im Gefängnis gegenüber Mila erwähnt. Steckt diese mysteriöse Geheimorganisation etwa hinter Jonas‘ Entführung? Ein neuer Songtext der Geister führt Mila schließlich zu einem Versteck im Proberaum.
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe: 6
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH