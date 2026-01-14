Ghost Rockers
Folge 13: Der Mann mit der Maske
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Cliff ködert Brandon mit einem schicken Auto, damit er endlich den Plattenvertrag unterschreibt. In der Zwischenzeit erklärt Robin, dass sein Opa Mitglied der Freebirds war, deren Tod bereits von den Ghost Rockers aufgeklärt wurde. Robin glaubt allerdings, dass nicht der ehemalige Direktor Rocco Kent dafür verantwortlich gewesen ist, sondern dass er im Auftrag einer mysteriösen Geheimorganisation namens „Das Schwarze Auge“ gehandelt hat. Als Beweis präsentiert er das Tagebuch seines Opas.
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH