Ghost Rockers
Folge 7: Lass mich frei!
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Alex findet heraus, dass das Urlaubsfoto von Jonas eine Fälschung ist. Um mehr über den Verbleib ihres Freundes zu finden, rufen die Ghost Rockers wieder die Geister im geheimen Proberaum an, und erhalten prompt einen neuen Songtext mit Hinweisen, die auf eine Entführung schließen lassen. Um keinen Verdacht zu erwecken beschließen die Freunde, wieder als „Ghost Rockers“ aufzutreten. Brandon singt währenddessen dem Chef des Labels „Smith & Black“ vor und erhält positive Resonanz.
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH