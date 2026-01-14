Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 5vom 14.01.2026
Folge 5: Ein verlockendes Angebot

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Alex erhält per Telefon eine Nachricht von Jonas aus dem Urlaub. Sogar ein Foto mit seiner Familie hat er mitgeschickt. Während die anderen Mitglieder der Band ein Casting planen, um einen neuen Gitarristen zu finden, bleibt Mila weiterhin misstrauisch. Wieso ist Jonas nie erreichbar und schickt nur Textnachrichten? Um die Gesangskarriere ihres Freundes anzuschieben gelingt es Lauren inzwischen, Brandon dazu zu überreden, sich bei dem Medienkonzern vorzustellen, für den sie arbeitet.

