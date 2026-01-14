Ghost Rockers
Folge 12: Der Videoclip
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Was für ein Tag für Mila! Die ganze Zeit muss sie an Jonas denken und ist während ihrer Tanzprüfung nicht bei der Sache. Entsprechend vernichtend fällt das Urteil der Lehrerin aus. Und dann findet sie auch noch heraus, dass Alex sie heimlich gefilmt und die Aufnahmen in seinem Videoclip verwendet hat, ohne sie zu fragen. Vergeblich versucht Brandon, sie wieder aufzubauen. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse: Jimmy entdeckt auf den Aufnahmen der Überwachungskamera den Mann mit der Maske.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ghost Rockers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH