Ghost Rockers
Folge 4: Der neue Gitarrist
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Der Manager der Ghost Rockers präsentiert als Ersatzgitarristen für Jonas ausgerechnet Robin, von dem Charlie gar nicht begeistert ist. Als Mila erfährt, dass der Rest der Band von der Suche nach einem neuen Gitarristen wusste, macht sie ihrem Ärger Luft und weigert sich ab sofort aufzutreten. Sie kann nicht verstehen, wie die anderen Jonas einfach so vergessen können. Indes tritt Brandon mit den anderen Mitgliedern der Tanzklasse in einem Dance-Battle gegen eine andere Schule an.
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH