Ghost Rockers
Folge 15: Der geheime Raum
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Die Ghost Rockers durchforsten die neu gefundenen Notizen der Freebirds. Dabei finden sie heraus, dass die Band vor dem Flugzeugabsturz vom „Schwarzen Auge“ unter Druck gesetzt wurde. Ist die Geheimorganisation also für den Tod der Bandmitglieder verantwortlich? Eine auf einem Zettel notierte Zahlenkombination könnte darüber Gewissheit bringen. Alex hat indes vor, Vampire in Brandons Videoclip auftreten zu lassen. Dafür will er in einem verlassenen Haus drehen, in dem es angeblich spuken soll.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ghost Rockers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH