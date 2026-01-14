Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 19vom 14.01.2026
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Brandon hat immer größere Schwierigkeiten, seine Karriere mit der Ausbildung an der DAM in Einklang zu bringen. Durch die vielen Interviews und Promotion-Termine für seine Single vernachlässigt er das Tanztraining. Auch Direktorin Vanderbilt warnt ihn, die Ausbildung nicht schleifen zu lassen. Charlie und Jimmy sitzen indes im verlassenen Haus des Schwarzen Auges in der Falle und kommen sich dabei näher. Gerade als sie sich küssen wollen, werden sie von Mila und Alex befreit.

